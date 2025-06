Ciné-Lot « Il était une fois Michel Legrand » – Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 24 juin 2025 21:00

SYNOPSIS :

La Musique, c’est la vie . Michel Legrand entre au Conservatoire de Paris à l’âge de 10 ans et s’impose très vite comme un surdoué. 3 Oscars et 75 ans plus tard, il se produit pour la première fois à la Philharmonie de Paris devant un public conquis. De la chanson jusqu’au Cinéma, ce véritable virtuose n’a jamais cessé de repousser les frontières de son art, collaborant avec des légendes comme Miles Davis, Jacques Demy, Charles Aznavour, Barbra Streisand ou encore Natalie Dessay. Son énergie infinie en fait l’un des compositeurs les plus acclamés du siècle, dont les mélodies flamboyantes continuent de nous enchanter.

1h 49min | Documentaire

De David Hertzog Dessites 3 .

Place Gambetta Castelnau-Montratier

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36 fdfr46@orange.fr

English :

SYNOPSIS:

« Music is life ». Michel Legrand entered the Paris Conservatoire at the age of 10 and quickly established himself as a gifted musician. 3 Oscars and 75 years later, he performed for the first time at the Philharmonie de Paris in front of an enthusiastic audience. From song to film, this true virtuoso has never ceased to push back the boundaries of his art, collaborating with legends such as Miles Davis, Jacques Demy, Charles Aznavour, Barbra Streisand and Natalie Dessay. His infinite energy makes him one of the most acclaimed composers of the century, whose flamboyant melodies continue to enchant us.

German :

SYNOPSIS:

« Musik ist Leben ». Michel Legrand trat im Alter von 10 Jahren in das Pariser Konservatorium ein und wurde schnell zu einem Überflieger. 3 Oscars und 75 Jahre später trat er zum ersten Mal in der Pariser Philharmonie vor einem begeisterten Publikum auf. Vom Chanson bis zum Film hat dieser wahre Virtuose nie aufgehört, die Grenzen seiner Kunst zu erweitern und mit Legenden wie Miles Davis, Jacques Demy, Charles Aznavour, Barbra Streisand oder Natalie Dessay zusammengearbeitet. Seine unendliche Energie machte ihn zu einem der meistgefeierten Komponisten des Jahrhunderts, dessen flammende Melodien uns auch heute noch verzaubern.

Italiano :

SINOSSI :

« La musica è vita ». Michel Legrand è entrato al Conservatorio di Parigi all’età di 10 anni e si è subito affermato come musicista di talento. 3 Oscar e 75 anni dopo, si è esibito per la prima volta alla Philharmonie de Paris davanti a un pubblico incantato. Dalla canzone al film, questo vero virtuoso non ha mai smesso di superare i confini della sua arte, collaborando con leggende come Miles Davis, Jacques Demy, Charles Aznavour, Barbra Streisand e Natalie Dessay. La sua energia senza limiti lo ha reso uno dei compositori più acclamati del secolo, le cui melodie sgargianti continuano a incantarci.

Espanol :

SINOPSIS :

« La música es la vida ». Michel Legrand ingresó en el Conservatorio de París a los 10 años y rápidamente se consagró como un músico superdotado. 3 Oscars y 75 años después, actuó por primera vez en la Philharmonie de París ante un público cautivado. De la canción al cine, este auténtico virtuoso nunca ha dejado de ampliar los límites de su arte, colaborando con leyendas como Miles Davis, Jacques Demy, Charles Aznavour, Barbra Streisand y Natalie Dessay. Su energía sin límites le ha convertido en uno de los compositores más aclamados del siglo, cuyas extravagantes melodías siguen encantándonos.

