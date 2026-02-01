Ciné-Lot Jack et Nancy

1 Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 15:30:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Synopsis:

Par un jour de grand vent, Jack et Nancy, suspendus à un parapluie magique, s’envolent vers une île lointaine. Ils avaient toujours rêvé de partir au bout du monde les voilà plongés dans la plus extraordinaire des aventures. Mais bientôt, leur lit douillet, leurs parents et leur maison leur manquent… Et s’il était temps de rentrer ?

.

1 Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

English :

Synopsis:

On a windy day, Jack and Nancy, suspended from a magic umbrella, fly to a faraway island

L’événement Ciné-Lot Jack et Nancy Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Cahors Vallée du Lot