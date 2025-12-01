Ciné-Lot Jardin d’été (VOST)

Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 20:30:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

SYNOPSIS

Pendant leurs grandes vacances, dans un Kobe écrasé de chaleur, trois jeunes amis en mal d’aventures se questionnent sur la mort et se passionnent pour le jardin abandonné d’un ermite qui les fascine. Petit à petit, les trois garçons et le vieil homme se lient d’amitié. Ils se mettent en tête de rénover sa maison qui va devenir leur terrain de jeu et d’apprentissage le temps d’un été inoubliable. .

Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

English :

SYNOPSIS:

During their summer vacations in heat-swept Kobe, three adventurous young friends ponder death and become fascinated by the abandoned garden of a hermit

German :

SYNOPSIS:

Während ihrer großen Ferien in einem von der Hitze zermalmten Kobe beschäftigen sich drei abenteuerlustige junge Freunde mit dem Tod und sind von dem verlassenen Garten eines Einsiedlers fasziniert

Italiano :

SINOSSI

Durante le vacanze estive nell’afosa Kobe, tre giovani amici in cerca di avventure riflettono sulla morte e rimangono affascinati dal giardino abbandonato di un eremita

Espanol :

SINOPSIS

Durante sus vacaciones de verano en la sofocante Kobe, tres jóvenes amigos en busca de aventuras reflexionan sobre la muerte y quedan fascinados por el jardín abandonado de un ermitaño

L’événement Ciné-Lot Jardin d’été (VOST) Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Cahors Vallée du Lot