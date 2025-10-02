Ciné-Lot « Juré N°2 » Cabrerets

Cabrerets Lot

Synopsis

Alors qu’un homme se retrouve juré d’un procès pour meurtre, il découvre qu’il est à l’origine de cet acte criminel. Il se retrouve face à un dilemme moral entre se protéger ou se livrer. .

Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

English :

Synopsis:

When a man finds himself a juror in a murder trial, he discovers that he was behind the crime

German :

Synopsis:

Als sich ein Mann als Geschworener in einem Mordprozess wiederfindet, muss er feststellen, dass er selbst hinter der kriminellen Handlung steckt

Italiano :

Sinossi:

Quando un uomo si ritrova come giurato in un processo per omicidio, scopre di essere il mandante del crimine

Espanol :

Sinopsis:

Cuando un hombre se encuentra como jurado en un juicio por asesinato, descubre que él estaba detrás del crimen

