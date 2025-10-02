Ciné-Lot « Juré N°2 » Cabrerets
Ciné-Lot « Juré N°2 » Cabrerets jeudi 2 octobre 2025.
Ciné-Lot « Juré N°2 »
Cabrerets Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 20:30:00
fin : 2025-10-02
Date(s) :
2025-10-02
Synopsis
Alors qu’un homme se retrouve juré d’un procès pour meurtre, il découvre qu’il est à l’origine de cet acte criminel
Synopsis
Alors qu’un homme se retrouve juré d’un procès pour meurtre, il découvre qu’il est à l’origine de cet acte criminel. Il se retrouve face à un dilemme moral entre se protéger ou se livrer. .
Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36
English :
Synopsis:
When a man finds himself a juror in a murder trial, he discovers that he was behind the crime
German :
Synopsis:
Als sich ein Mann als Geschworener in einem Mordprozess wiederfindet, muss er feststellen, dass er selbst hinter der kriminellen Handlung steckt
Italiano :
Sinossi:
Quando un uomo si ritrova come giurato in un processo per omicidio, scopre di essere il mandante del crimine
Espanol :
Sinopsis:
Cuando un hombre se encuentra como jurado en un juicio por asesinato, descubre que él estaba detrás del crimen
L’événement Ciné-Lot « Juré N°2 » Cabrerets a été mis à jour le 2025-09-23 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie