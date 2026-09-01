Informations pratiques

Tour-de-Faure

Ciné-Lot : « Juste une illusion »

Tour-de-Faure Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Synopsis :

Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent

Synopsis :

Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est « déjà plus » un enfant et qu’il n’est « pas encore » un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux. Une comédie sur cette période de l’enfance où l’espoir de changer le monde n’était pas “Juste une illusion…”

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Tour-de-Faure 46330 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

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English :

Synopsis:

It is 1985. Vincent, who will soon turn 13, lives in the suburbs of Paris with a middle-class family, caught between a distant older brother and parents who are constantly at odds with each other

L’événement Ciné-Lot : « Juste une illusion » Tour-de-Faure a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cahors – Vallée du Lot