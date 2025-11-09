Ciné-Lot La Chambre de Mariana Montcuq-en-Quercy-Blanc
Ciné-Lot La Chambre de Mariana Montcuq-en-Quercy-Blanc dimanche 9 novembre 2025.
Ciné-Lot La Chambre de Mariana
Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 17:00:00
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Synopsis
1943, Ukraine, Hugo a 12 ans. Pour le sauver de la déportation, sa mère le confie à son amie d’enfance Mariana, une prostituée qui vit dans une maison close à la sortie de la ville. Caché dans le placard de la chambre de Mariana, toute son existence est suspendue aux bruits qui l’entourent et aux scènes qu’il devine à travers la cloison…
D’après La Chambre de Mariana d’Aharon Appelfeld.
Durée 2h 11min | Drame, Historique, de Emmanuel Finkiel
Par Emmanuel Finkiel
Avec Mélanie Thierry, Artem Kyryk, Julia Goldberg .
Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36
