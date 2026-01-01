Ciné-Lot La femme la plus riche du monde Cénevières

Ciné-Lot La femme la plus riche du monde

Salle culturelle Cénevières Lot

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 20:30:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Synopsis

La femme la plus riche du monde sa beauté, son intelligence, son pouvoir. Un écrivain photographe son ambition, son insolence, sa folie. Le coup de foudre qui les emporte. Une héritière méfiante qui se bat pour être aimée. Un majordome aux aguets qui en sait plus qu’il ne dit. Des secrets de famille. Des donations astronomiques. Une guerre où tous les coups sont permis. .

Salle culturelle Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

English :

Synopsis:

The richest woman in the world: her beauty, her intelligence, her power

