Ciné-Lot La fiancée du poète Beauregard

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Début : 2025-09-13 21:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Synopsis

Amoureuse de peinture et de poésie, Mireille s’accommode de son travail de serveuse à la cafétéria des Beaux-Arts de Charleville tout en vivant de petits larcins et de trafic de cartouches de cigarettes. N’ayant pas les moyens d’entretenir la grande maison familiale des bords de Meuse dont elle hérite, Mireille décide de prendre trois locataires. Trois hommes qui vont bouleverser sa routine et la préparer, sans le savoir, au retour du quatrième son grand amour de jeunesse, le poète. .

Beauregard 46260 Lot Occitanie

English :

Synopsis:

A lover of painting and poetry, Mireille gets by as a waitress in the cafeteria of Charleville’s Beaux-Arts while living off petty theft and cigarette cartons

German :

Synopsis:

Mireille, die Malerei und Poesie liebt, arrangiert sich mit ihrem Job als Kellnerin in der Cafeteria der Beaux-Arts in Charleville, während sie von kleinen Diebstählen und dem Handel mit Zigarettenstangen lebt

Italiano :

Sinossi:

Amante della pittura e della poesia, Mireille affronta il suo lavoro di cameriera nella caffetteria delle Beaux-Arts di Charleville vivendo di piccoli furti e contrabbando di cartucce di sigarette

Espanol :

Sinopsis:

Amante de la pintura y la poesía, Mireille sobrelleva su trabajo de camarera en la cafetería del Beaux-Arts de Charleville mientras vive de pequeños robos y del contrabando de cartuchos de tabaco

