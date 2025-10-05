Ciné-Lot « La fiancée du poète » Montcuq-en-Quercy-Blanc

Ciné-Lot « La fiancée du poète » Montcuq-en-Quercy-Blanc dimanche 5 octobre 2025.

Ciné-Lot « La fiancée du poète »

27 Allée des Marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 17:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Synopsis

Amoureuse de peinture et de poésie, Mireille s’accommode de son travail de serveuse à la cafétéria des Beaux-Arts de Charleville tout en vivant de petits larcins et de trafic de cartouches de cigarettes.

N’ayant pas les moyens d’entretenir la grande maison familiale des bords de Meuse dont elle hérite, Mireille décide de prendre trois locataires

Synopsis

Amoureuse de peinture et de poésie, Mireille s’accommode de son travail de serveuse à la cafétéria des Beaux-Arts de Charleville tout en vivant de petits larcins et de trafic de cartouches de cigarettes.

N’ayant pas les moyens d’entretenir la grande maison familiale des bords de Meuse dont elle hérite, Mireille décide de prendre trois locataires. Trois hommes qui vont bouleverser sa routine et la

préparer, sans le savoir, au retour du quatrième son grand amour de jeunesse, le poète. .

27 Allée des Marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 22 94 04

English :

Synopsis:

A lover of painting and poetry, Mireille gets by as a waitress in the cafeteria of Charleville’s Beaux-Arts while living off petty theft and cigarette cartons.

Unable to afford the upkeep of the large family home she inherits on the banks of the Meuse, Mireille decides to take in three tenants

German :

Synopsis:

Mireille, die Malerei und Poesie liebt, arrangiert sich mit ihrer Arbeit als Kellnerin in der Cafeteria der Beaux-Arts in Charleville, während sie von kleinen Diebstählen und dem Handel mit Zigarettenstangen lebt.

Da Mireille nicht die Mittel hat, das große Familienhaus am Ufer der Maas, das sie geerbt hat, instand zu halten, beschließt sie, drei Untermieter aufzunehmen

Italiano :

Sinossi:

Amante della pittura e della poesia, Mireille affronta il suo lavoro di cameriera nella caffetteria delle Beaux-Arts di Charleville vivendo di piccoli furti e trafficando in stecche di sigarette.

Non potendo permettersi la manutenzione della grande casa di famiglia che eredita sulle rive della Mosa, Mireille decide di accogliere tre inquilini

Espanol :

Sinopsis:

Amante de la pintura y la poesía, Mireille sobrelleva su trabajo de camarera en la cafetería del Beaux-Arts de Charleville mientras vive de pequeños hurtos y trafica con cartones de cigarrillos.

Al no poder permitirse el mantenimiento de la gran casa familiar que hereda a orillas del Mosa, Mireille decide acoger a tres inquilinos

L’événement Ciné-Lot « La fiancée du poète » Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Cahors Vallée du Lot