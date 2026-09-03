Ciné-Lot : « La maison des femmes » Beauregard
samedi 10 octobre 2026 · Beauregard
Informations pratiques
Beauregard
Ciné-Lot : « La maison des femmes »
Beauregard Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Synopsis :
À la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction
Synopsis :
À la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Dans ce lieu unique, Diane, Manon, Inès, Awa et leurs collègues accueillent, soutiennent, redonnent confiance. Ensemble, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs convictions et une énergie inépuisable.
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Beauregard 46260 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36
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English :
Synopsis:
At La Maison des femmes, through care, a listening ear, and solidarity, a team works every day to support women who are victims of violence as they rebuild their lives
L’événement Ciné-Lot : « La maison des femmes » Beauregard a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cahors – Vallée du Lot
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