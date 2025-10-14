Ciné-Lot « La pie voleuse » Montdoumerc

Ciné-Lot « La pie voleuse » Montdoumerc mardi 14 octobre 2025.

Ciné-Lot « La pie voleuse »

Montdoumerc Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14 14:30:00

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-10-14

Synopsis

Maria n’est plus toute jeune et aide des personnes plus âgées qu’elle

Synopsis

Maria n’est plus toute jeune et aide des personnes plus âgées qu’elle. Tirant le diable par la queue, elle ne se résout pas à sa précaire condition et, par-ci par-là, vole quelques euros à tous ces braves gens dont elle s’occupe avec une dévotion extrême… et qui, pour cela, l’adorent… Pourtant une plainte pour abus de faiblesse conduira Maria en garde à vue…

1h 41min | Drame

De Robert Guédiguian .

Montdoumerc 46230 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

English :

Synopsis:

Maria is no longer young and helps people older than herself

German :

Synopsis:

Maria ist nicht mehr jung und hilft Menschen, die älter sind als sie

Italiano :

Sinossi:

Maria non è più giovane e aiuta persone più anziane di lei

Espanol :

Sinopsis:

María ya no es joven y ayuda a personas mayores que ella

L’événement Ciné-Lot « La pie voleuse » Montdoumerc a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Cahors Vallée du Lot