Ciné-Lot La venue de l’avenir Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

SYNOPSIS

Aujourd’hui, en 2025, une trentaine de personnes issues d’une même famille apprennent qu’ils vont recevoir en héritage une maison abandonnée depuis des années. Quatre d’entre eux, Seb, Abdel, Céline et Guy sont chargés d’en faire l’état des lieux. Ces lointains cousins vont alors découvrir des trésors cachés dans cette vieille maison. Ils vont se retrouver sur les traces d’une mystérieuse Adèle qui a quitté sa Normandie natale, à 20 ans. Cette Adèle se retrouve à Paris en 1895, au moment où cette ville est en pleine révolution industrielle et culturelle. Pour les quatre cousins, ce voyage introspectif dans leur généalogie va leur faire découvrir ce moment si particulier de la fin du XIXe siècle où la photographie s’inventait et l’impressionnisme naissait. Ce face à face entre les deux époques 2025 et 1895 remettra en question leur présent et leurs idéaux et racontera le sens de La venue de l’avenir. .

Place Gambetta Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

In the year 2025, thirty people from the same family learn that they are to inherit a house that has been abandoned for years

Heute, im Jahr 2025, erfahren dreißig Personen aus einer Familie, dass sie ein seit Jahren verlassenes Haus erben werden

Nell’anno 2025, trenta persone della stessa famiglia vengono a sapere che erediteranno una casa abbandonata da anni

En el año 2025, treinta personas de una misma familia se enteran de que van a heredar una casa abandonada desde hace años

