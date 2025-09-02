Ciné-Lot “La venue de l’avenir” Gignac

Début : 2025-09-02 21:00:00

Projection du film La venue de l’avenir de Cédric Klapisch

Projection du film La venue de l’avenir de Cédric Klapisch. En 2025, une trentaine de cousins héritent d’une maison abandonnée. Quatre d’entre eux, Seb, Abdel, Céline et Guy, sont chargés de faire l’état des lieux. Ils mènent une enquête sur les secrets de famille et découvrent un passé inattendu .

Salle des fêtes Gignac 46600 Lot Occitanie +33 5 65 33 81 36

English :

Screening of the film La venue de l?avenir by Cédric Klapisch

German :

Vorführung des Films La venue de l’avenir von Cédric Klapisch

Italiano :

Proiezione del film La venue de l’avenir di Cédric Klapisch

Espanol :

Proyección de la película La venue de l’avenir de Cédric Klapisch

L’événement Ciné-Lot “La venue de l’avenir” Gignac a été mis à jour le 2025-08-23 par OT Vallée de la Dordogne