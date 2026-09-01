Informations pratiques

Gigouzac

Ciné-Lot : « La venus électrique »

Lieu-dit Le Bourg Gigouzac Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 20:30:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

SYNOPSIS :

Paris, 1928

SYNOPSIS :

Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d'ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante. Sans le savoir, il parle en réalité avec Suzanne, une modeste foraine qui s’est glissée dans la roulotte pour y voler de la nourriture. Suzanne se révèle douée pour l’imposture et, rapidement secondée par Armand, elle enchaîne les fausses séances. Peu à peu, Antoine retrouve l'inspiration, mais pour Suzanne les choses se compliquent alors qu’elle tombe doucement amoureuse de l’homme qu’elle manipule…

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Lieu-dit Le Bourg Gigouzac 46150 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

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English :

SYNOPSIS:

Paris, 1928

L’événement Ciné-Lot : « La venus électrique » Gigouzac a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cahors – Vallée du Lot