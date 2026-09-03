Ciné-Lot : « Le chant des forêts » Esclauzels
samedi 3 octobre 2026 · Esclauzels
Informations pratiques
Esclauzels
Ciné-Lot : « Le chant des forêts »
Le Bourg Esclauzels Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
SYNOPSIS :
Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges
SYNOPSIS :
Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire : le Grand Tétras.
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Le Bourg Esclauzels 46090 Lot Occitanie
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English :
SYNOPSIS:
Following *The Snow Leopard*, Vincent Munier takes us deep into the forests of the Vosges
L’événement Ciné-Lot : « Le chant des forêts » Esclauzels a été mis à jour le 2026-09-03 par OT CVL Lalbenque – Limogne
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