Informations pratiques

Esclauzels

Ciné-Lot : « Le chant des forêts »

Le Bourg Esclauzels Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

SYNOPSIS :

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges

SYNOPSIS :

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire : le Grand Tétras.

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Le Bourg Esclauzels 46090 Lot Occitanie

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English :

SYNOPSIS:

Following *The Snow Leopard*, Vincent Munier takes us deep into the forests of the Vosges

L’événement Ciné-Lot : « Le chant des forêts » Esclauzels a été mis à jour le 2026-09-03 par OT CVL Lalbenque – Limogne