Ciné-Lot « Le Fil » Tour-de-Faure vendredi 26 septembre 2025.

Le Bourg Tour-de-Faure Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif abonné

Début : 2025-09-26 21:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Synopsis

Aujourd’hui, en 2025, une trentaine de personnes issues d’une même famille apprennent qu’ils vont recevoir en héritage une maison abandonnée. Quatre d’entre eux, Seb, Abdel, Céline et Guy sont chargés d’en faire l’état des lieux. Ces lointains « cousins » vont alors découvrir des trésors cachés. Ils vont se retrouver sur les traces d’une mystérieuse Adèle qui a quitté sa Normandie natale, à 20 ans. Pour les quatre cousins, ce voyage introspectif va leur faire découvrir ce moment si particulier de la fin du XIXe siècle. Ce face à face entre les deux époques remettra en question leur présent et leurs idéaux et racontera le sens de La venue de l’avenir. .

Le Bourg Tour-de-Faure 46330 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

