Ciné-Lot Le mélange des genres Cénevières vendredi 10 octobre 2025.

390 Route de Calvignac Cénevières Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Synopsis

Simone, une flic aux idées conservatrices, est infiltrée dans un collectif féministe qu’elle suspecte de complicité de meurtre. A leur contact, Simone s’ouvre progressivement à leurs idées. Mais lorsqu’elle est soupçonnée par le groupe d’être une taupe, elle se sert du premier venu pour se couvrir Paul, un homme doux, inoffensif et respectueux des femmes qui vit dans l’ombre de sa moitié, faisant de lui, malgré elle, un coupable innocent. Simone, catastrophée de ce qu’elle a fait, tente de réparer sa faute… Comment Paul va-t-il réagir ? .

390 Route de Calvignac Cénevières 46330 Lot Occitanie

