Ciné-Lot « Le répondeur » Cézac

Ciné-Lot « Le répondeur » Cézac jeudi 2 octobre 2025.

Ciné-Lot « Le répondeur »

Cézac Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 20:30:00

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Synopsis

Baptiste, imitateur de talent, ne parvient pas à vivre de son art.

Un jour, il est approché par Pierre Chozène, romancier célèbre mais discret, constamment dérangé par les appels incessants de son éditeur, sa fille, son ex-femme… Pierre, qui a besoin de calme pour écrire son texte le plus ambitieux, propose alors à Baptiste de devenir son ‘répondeur’ en se faisant passer pour lui au téléphone… Peu à peu, celui-ci ne se contente pas d’imiter l’écrivain il développe son personnage !

1h 42min | Comédie de Fabienne Godet .

Cézac 46170 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

English :

Synopsis:

Baptiste, a talented imitator, can’t make a living from his art.

One day, he is approached by Pierre Chozène, a famous but discreet novelist, constantly disturbed by incessant calls from his publisher, his daughter, his ex-wife…

German :

Synopsis:

Baptiste, ein talentierter Imitator, schafft es nicht, von seiner Kunst zu leben.

Eines Tages wird er von Pierre Chozène angesprochen, einem berühmten, aber diskreten Romanautor, der ständig von den ständigen Anrufen seines Verlegers, seiner Tochter und seiner Ex-Frau gestört wird…

Italiano :

Sinossi:

Baptiste, un imitatore di talento, non riesce a vivere della sua arte.

Un giorno viene avvicinato da Pierre Chozène, un romanziere famoso ma discreto, costantemente disturbato dalle telefonate del suo editore, di sua figlia e della sua ex moglie.

Espanol :

Sinopsis:

Baptiste, un talentoso imitador, no consigue vivir de su arte.

Un día, se le acerca Pierre Chozène, un famoso pero discreto novelista que se ve constantemente perturbado por las llamadas de su editor, su hija y su ex mujer.

