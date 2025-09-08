Ciné-Lot Le roman de Jim Saint-Paul-Flaugnac
Ciné-Lot Le roman de Jim Saint-Paul-Flaugnac lundi 8 septembre 2025.
Ciné-Lot Le roman de Jim
Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-08 21:00:00
fin : 2025-09-08
Date(s) :
2025-09-08
Aymeric retrouve Florence, une ancienne collègue de travail, au hasard d’une soirée à Saint-Claude dans le Haut-Jura. Elle est enceinte de six mois et célibataire. Quand Jim nait, Aymeric est là. Ils passent de belles années ensemble, jusqu’au jour où Christophe, le père naturel de Jim, débarque… Ça pourrait être le début d’un mélo, c’est aussi le début d’une odyssée de la paternité. .
Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie
