Ciné-Lot Le roman de Jim Saint-Paul-Flaugnac

Ciné-Lot Le roman de Jim Saint-Paul-Flaugnac lundi 8 septembre 2025.

Ciné-Lot Le roman de Jim

Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-08 21:00:00

fin : 2025-09-08

Date(s) :

2025-09-08

Synopsis

Aymeric retrouve Florence, une ancienne collègue de travail, au hasard d’une soirée à Saint-Claude dans le Haut-Jura

Synopsis

Aymeric retrouve Florence, une ancienne collègue de travail, au hasard d’une soirée à Saint-Claude dans le Haut-Jura. Elle est enceinte de six mois et célibataire. Quand Jim nait, Aymeric est là. Ils passent de belles années ensemble, jusqu’au jour où Christophe, le père naturel de Jim, débarque… Ça pourrait être le début d’un mélo, c’est aussi le début d’une odyssée de la paternité. .

Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie

English :

Synopsis:

Aymeric meets up with Florence, an old work colleague, during an evening out in Saint-Claude in the Haut-Jura region

German :

Synopsis:

Aymeric trifft Florence, eine ehemalige Arbeitskollegin, zufällig auf einer Party in Saint-Claude im Haut-Jura wieder

Italiano :

Sinossi:

Aymeric incontra Florence, una vecchia collega di lavoro, durante una serata a Saint-Claude nell’Haut-Jura

Espanol :

Sinopsis:

Aymeric se encuentra con Florence, una antigua compañera de trabajo, durante una velada en Saint-Claude, en el Haut-Jura

L’événement Ciné-Lot Le roman de Jim Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Cahors Vallée du Lot