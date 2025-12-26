Ciné-Lot L’épreuve du Feu Saint-Paul-Flaugnac
Ciné-Lot L’épreuve du Feu
Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif adulte
Date :
Début : 2026-01-12 20:30:00
fin : 2026-01-12
Date(s) :
2026-01-12
Synopsis
Hugo a 19 ans
Hugo a 19 ans. Comme chaque été, il passe ses vacances sur une île atlantique, dans la petite maison familiale. Mais cette année est différente, Hugo s’est transformé physiquement et arrive accompagné de sa petite amie, Queen, une esthéticienne dont la verve et les longs
ongles strassés détonnent avec la sobriété et la timidité du jeune homme. Rapidement, le couple devient l’objet de tous les regards. .
Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie
