Informations pratiques

Cézac

Ciné-Lot : « Les matins merveilleux »

Cézac Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 20:30:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Synopsis :

De vieux vinyles disco dans le coffre de sa Twingo, à peine remise de la mort de sa grand-mère, Charlie roule

Synopsis :

De vieux vinyles disco dans le coffre de sa Twingo, à peine remise de la mort de sa grand-mère, Charlie roule. Elle ne sait pas encore que ces disques ressusciteront les pas de danse de sa mère dans les yeux humides de Titou, caviste rêveur, ni qu’une plage méditerranéenne désertée sera le théâtre de sa rencontre avec Marina, qui rêve son idéal de liberté dans la pizzeria du village. Pour l’instant, elle roule.

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Cézac 46170 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

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English :

Synopsis:

With some old disco records in the trunk of his Twingo, %E0 still reeling from the death of his grandmother, Charlie drives

L’événement Ciné-Lot : « Les matins merveilleux » Cézac a été mis à jour le 2026-09-03 par OT CVL Castelnau-Montratier