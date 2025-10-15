Ciné-Lot « Les musiciens » Gigouzac

Ciné-Lot « Les musiciens » Gigouzac mercredi 15 octobre 2025.

Ciné-Lot « Les musiciens »

Lieu-dit Le Bourg Gigouzac Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 20:30:00

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

SYNOPSIS:

Astrid Thompson parvient enfin à réaliser le rêve de son père réunir quatre Stradivarius pour un concert unique attendu par les mélomanes du monde entier. Mais Lise, George, Peter et Apolline, les quatre virtuoses recrutés pour l’occasion, sont incapables de jouer ensemble. Les crises d’égo se succèdent au rythme des répétitions. Sans solution, Astrid se résout à aller chercher le seul qui, à ses yeux, peut encore sauver l’événement Charlie Beaumont, le compositeur de la partition.

1h 42min | Comédie dramatique

De Grégory Magne .

Lieu-dit Le Bourg Gigouzac 46150 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

English :

SYNOPSIS:

Astrid Thompson finally succeeds in fulfilling her father’s dream: to bring together four Stradivarius for a unique concert awaited by music lovers the world over

German :

SYNOPSIS:

Astrid Thompson erfüllt den Traum ihres Vaters: Sie bringt vier Stradivaris für ein einzigartiges Konzert zusammen, das von Musikliebhabern auf der ganzen Welt erwartet wird

Italiano :

SINOSSI:

Astrid Thompson riesce finalmente a realizzare il sogno di suo padre: riunire quattro strumenti Stradivari per un concerto unico, atteso dagli amanti della musica di tutto il mondo

Espanol :

SINOPSIS:

Astrid Thompson consigue por fin cumplir el sueño de su padre: reunir cuatro instrumentos Stradivarius para un concierto único esperado por los amantes de la música de todo el mundo

