Informations pratiques

Pern-Lhospitalet

Ciné-Lot : « Les Rêveurs » à Granéjouls

Granéjouls Lhospitalet Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:30:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Synopsis :

Élisabeth, comédienne, anime des ateliers d’écriture à l’hôpital Necker avec des adolescents en grande détresse psychologique.

À leur contact, elle replonge dans sa propre histoire : son internement à 14 ans

Synopsis :

Élisabeth, comédienne, anime des ateliers d’écriture à l’hôpital Necker avec des adolescents en grande détresse psychologique.

À leur contact, elle replonge dans sa propre histoire : son internement à 14 ans. Peu à peu, les souvenirs refont surface. Et avec eux, la découverte du théâtre, qui un jour l’a sauvée.

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Granéjouls Pern-Lhospitalet 46170 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

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English :

Synopsis:

%C9lisabeth, an actress, leads writing workshops at Necker Hospital with teenagers experiencing severe psychological distress.

Through her interactions with them, she is drawn back into her own past: her institutionalization at age 14

L’événement Ciné-Lot : « Les Rêveurs » à Granéjouls Pern-Lhospitalet a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Cahors – Vallée du Lot