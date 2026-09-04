Ciné-Lot : « Les Rêveurs » à Granéjouls Pern-Lhospitalet
jeudi 15 octobre 2026 · Lhospitalet
Informations pratiques
Pern-Lhospitalet
Ciné-Lot : « Les Rêveurs » à Granéjouls
Granéjouls Lhospitalet Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:30:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Synopsis :
Élisabeth, comédienne, anime des ateliers d’écriture à l’hôpital Necker avec des adolescents en grande détresse psychologique.
À leur contact, elle replonge dans sa propre histoire : son internement à 14 ans
Synopsis :
Élisabeth, comédienne, anime des ateliers d’écriture à l’hôpital Necker avec des adolescents en grande détresse psychologique.
À leur contact, elle replonge dans sa propre histoire : son internement à 14 ans. Peu à peu, les souvenirs refont surface. Et avec eux, la découverte du théâtre, qui un jour l’a sauvée.
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Granéjouls Pern-Lhospitalet 46170 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36
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English :
Synopsis:
%C9lisabeth, an actress, leads writing workshops at Necker Hospital with teenagers experiencing severe psychological distress.
Through her interactions with them, she is drawn back into her own past: her institutionalization at age 14
L’événement Ciné-Lot : « Les Rêveurs » à Granéjouls Pern-Lhospitalet a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Cahors – Vallée du Lot