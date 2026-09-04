UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lhospitalet

Ciné-Lot : « Les Rêveurs » à Granéjouls Pern-Lhospitalet

jeudi 15 octobre 2026 · Lhospitalet

Ciné-Lot : « Les Rêveurs » à Granéjouls Pern-Lhospitalet

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Granéjouls
Ville
46170 Lhospitalet
Département
Lot
Tarif
6 6 Tarif adulte

Pern-Lhospitalet

Ciné-Lot : « Les Rêveurs » à Granéjouls

Granéjouls Lhospitalet Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:30:00
fin : 2026-10-15

Date(s) :
2026-10-15

Synopsis :

Élisabeth, comédienne, anime des ateliers d’écriture à l’hôpital Necker avec des adolescents en grande détresse psychologique.

À leur contact, elle replonge dans sa propre histoire : son internement à 14 ans

Synopsis :

Élisabeth, comédienne, anime des ateliers d’écriture à l’hôpital Necker avec des adolescents en grande détresse psychologique.

À leur contact, elle replonge dans sa propre histoire : son internement à 14 ans. Peu à peu, les souvenirs refont surface. Et avec eux, la découverte du théâtre, qui un jour l’a sauvée.

  .

Granéjouls Pern-Lhospitalet 46170 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Synopsis:

%C9lisabeth, an actress, leads writing workshops at Necker Hospital with teenagers experiencing severe psychological distress.

Through her interactions with them, she is drawn back into her own past: her institutionalization at age 14

L’événement Ciné-Lot : « Les Rêveurs » à Granéjouls Pern-Lhospitalet a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Cahors – Vallée du Lot