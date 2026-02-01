Ciné-Lot Les rêveurs Gigouzac
Ciné-Lot Les rêveurs Gigouzac mercredi 18 février 2026.
Ciné-Lot Les rêveurs
Lieu-dit Le Bourg Gigouzac Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 20:30:00
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
SYNOPSIS:
Élisabeth, comédienne, anime des ateliers d’écriture à l’hôpital Necker avec des adolescents en grande détresse psychologique. À leur contact, elle replonge dans sa propre histoire son internement à 14 ans. Peu à peu, les souvenirs refont surface. Et avec eux, la découverte du théâtre, qui un jour l’a sauvée.
Lieu-dit Le Bourg Gigouzac 46150 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36
English :
SYNOPSIS:
Elisabeth, an actress, leads writing workshops at Necker Hospital with teenagers in great psychological distress
