Ciné-Lot Les Rêveurs Saint-Paul-de-Loubressac Saint-Paul-Flaugnac

Saint-Paul-Flaugnac

Ciné-Lot Les Rêveurs

Saint-Paul-de-Loubressac Le Bourg Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 20:30:00

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

Synopsis Tout public

Élisabeth, comédienne, anime des ateliers d’écriture à l’hôpital Necker avec des adolescents en grande détresse psychologique

Synopsis Tout public

Élisabeth, comédienne, anime des ateliers d’écriture à l’hôpital Necker avec des adolescents en grande détresse psychologique. À leur contact, elle replonge dans sa propre histoire son internement à 14 ans. Peu à peu, les souvenirs refont surface. Et avec eux, la découverte du théâtre, qui un jour l’a sauvée.

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Saint-Paul-de-Loubressac Le Bourg Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

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English :

Synopsis All audiences

Elisabeth, an actress, leads writing workshops at Necker Hospital with teenagers in great psychological distress

L’événement Ciné-Lot Les Rêveurs Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie