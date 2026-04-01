Ciné-Lot Les Rêveurs Saint-Paul-de-Loubressac Saint-Paul-Flaugnac
Ciné-Lot Les Rêveurs Saint-Paul-de-Loubressac Saint-Paul-Flaugnac lundi 13 avril 2026.
Saint-Paul-Flaugnac
Ciné-Lot Les Rêveurs
Saint-Paul-de-Loubressac Le Bourg Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 20:30:00
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-13
Synopsis Tout public
Élisabeth, comédienne, anime des ateliers d’écriture à l’hôpital Necker avec des adolescents en grande détresse psychologique
Synopsis Tout public
Élisabeth, comédienne, anime des ateliers d’écriture à l’hôpital Necker avec des adolescents en grande détresse psychologique. À leur contact, elle replonge dans sa propre histoire son internement à 14 ans. Peu à peu, les souvenirs refont surface. Et avec eux, la découverte du théâtre, qui un jour l’a sauvée.
.
Saint-Paul-de-Loubressac Le Bourg Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Synopsis All audiences
Elisabeth, an actress, leads writing workshops at Necker Hospital with teenagers in great psychological distress
L’événement Ciné-Lot Les Rêveurs Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie
À voir aussi à Saint-Paul-Flaugnac (Lot)
- Atelier œnologie au 3ème lieu Saint-Paul-Flaugnac 17 avril 2026
- Circuit du Castrum de Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac Lot 1 mai 2026
- Chemin des Vignes et Coeur de Village Saint-Paul-Flaugnac Lot 1 mai 2026
- Sur les traces des 2 jours de Montcuq de 3 à 7 jours à cheval Saint-Paul-Flaugnac Lot 1 mai 2026
- En Quercy Blanc 5 jours à cheval Saint-Paul-Flaugnac Lot 1 mai 2026