Ciné-Lot L’incroyable femme des neiges

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 17:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Synopsis

Coline Morel, intrépide exploratrice du Pôle Nord, voit sa vie partir à la dérive

Synopsis

Coline Morel, intrépide exploratrice du Pôle Nord, voit sa vie partir à la dérive. Après des années passées à traquer ce yéti auquel elle est la seule à croire, elle se fait licencier et son compagnon la quitte. En pleine débâcle, Coline n’a d’autre choix que de rentrer dans son village natal. Elle y retrouve ses deux frères, Basile et Lolo, ainsi que son amour de jeunesse.

Des montagnes du Jura jusqu’à l’immensité des terres immuables du Groenland, une nouvelle aventure commence alors pour l’incroyable femme des neiges .

.

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Synopsis:

Coline Morel, intrepid North Pole explorer, finds her life drifting away

L’événement Ciné-Lot L’incroyable femme des neiges Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-02-04 par OT CVL Castelnau-Montratier