Ciné-Lot « Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan »

Cour de l’école primaire Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Organisé par le Cinéma Itinérant des Foyers Ruraux du Lot.

Projection en plein air, cour de l’école primaire, en cas d’intempéries salle de la mairie.

Synopsis :

En 1963, Esther met au monde Roland, petit dernier d’une famille nombreuse. Roland naît avec un pied-bot qui l’empêche de se tenir debout. Contre l’avis de tous, elle promet à son fils qu’il marchera comme les autres et qu’il aura une vie fabuleuse. Dès lors, Esther n’aura de cesse de tout mettre en œuvre pour tenir cette promesse.

À travers des décennies d’épreuves et de miracles de la vie, ce film est le récit d’une histoire vraie, drôle et bouleversante, celle d’un destin incroyable et du plus grand amour qui soit celui d’une mère pour son enfant. 4 .

Cour de l’école primaire Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie

English :

Organized by Cinéma Itinérant des Foyers Ruraux du Lot.

Open-air screening in the courtyard of the elementary school, or in the town hall in case of bad weather.

German :

Organisiert vom Cinéma Itinérant des Foyers Ruraux du Lot (Wanderkino der ländlichen Foyers des Lot).

Vorführung im Freien, Hof der Grundschule, bei schlechtem Wetter im Rathaussaal.

Italiano :

Organizzato da Cinéma Itinérant des Foyers Ruraux du Lot.

Proiezione all’aperto nel cortile della scuola elementare, o nel municipio in caso di maltempo.

Espanol :

Organizado por Cinéma Itinérant des Foyers Ruraux du Lot.

Proyección al aire libre en el patio de la escuela primaria, o en el ayuntamiento en caso de mal tiempo.

