Ciné-Lot « Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan » – Salle des fêtes Gigouzac 18 juin 2025 21:00

Lot

Gigouzac Lot

Tarif : 3 EUR

3

Supplément

Tarif réduit

Date et horaire :

18 juin 2025 21:00

fin : 2025-06-18

Date(s) :

2025-06-18

Synopsis

En 1963, Esther met au monde Roland, petit dernier d’une famille nombreuse. Roland naît avec un pied-bot qui l’empêche de se tenir debout. Contre l’avis de tous, elle promet à son fils qu’il marchera comme les autres et qu’il aura une vie fabuleuse. Dès lors, Esther n’aura de cesse de tout mettre en oeuvre pour tenir cette promesse. À travers des décennies d’épreuves et de miracles de la vie, ce film est le récit d’une histoire vraie, drôle et bouleversante, celle d’un destin incroyable et du plus grand amour qui soit celui d’une mère pour son enfant.

1h 42min | Comédie dramatique

De Ken Scott

Avec Leïla Bekhti, Jonathan Cohen, Joséphine Japy 3 .

Salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg

Gigouzac 46150 Lot Occitanie

English :

Synopsis:

In 1963, Esther gives birth to Roland, the youngest child in a large family. Roland was born with a clubfoot that prevented him from standing upright. Against everyone?s advice, she promises her son that he will walk like everyone else and have a fabulous life. From then on, Esther will do everything in her power to keep this promise. Through decades of hardship and miracles, this film is the story of an incredible destiny and the greatest love of all: a mother?s love for her child.

German :

Synopsis:

1963 bringt Esther Roland, das jüngste Kind einer kinderreichen Familie, zur Welt. Roland wird mit einem Klumpfuß geboren, der ihm das Stehen unmöglich macht. Gegen den Willen aller verspricht sie ihrem Sohn, dass er wie alle anderen laufen und ein wunderbares Leben haben wird. Von da an wird Esther alles daran setzen, dieses Versprechen zu halten. Der Film erzählt eine wahre, lustige und erschütternde Geschichte über ein unglaubliches Schicksal und die größte Liebe, die es gibt: die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind.

Italiano :

Sinossi:

Nel 1963, Esther dà alla luce Roland, il figlio più piccolo di una famiglia numerosa. Roland nasce con un piede torto che gli impedisce di stare in piedi. Contro il parere di tutti, la donna promette al figlio che camminerà come tutti gli altri e avrà una vita favolosa. Da quel momento, Esther farà di tutto per mantenere la promessa. Attraverso decenni di difficoltà e miracoli della vita, questo film è la storia di un destino incredibile e dell’amore più grande di tutti: quello di una madre per il proprio figlio.

Espanol :

Sinopsis:

En 1963, Esther da a luz a Roland, el hijo menor de una familia numerosa. Roland nace con un pie zambo que le impide ponerse de pie. En contra de los consejos de todo el mundo, promete a su hijo que caminará como los demás y que tendrá una vida fabulosa. A partir de ese momento, Esther hará todo lo que esté en su mano para cumplir esa promesa. A través de décadas de penurias y milagros de la vida, esta película es la historia de un destino increíble y del amor más grande de todos: el de una madre por su hijo.

