Informations pratiques

Boissières

Ciné-Lot : « Mauvaise pioche »

Boissières Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

SYNOPSIS :

Arrêté par erreur et confondu avec l’homme le plus recherché de France, Serge Martin, paisible retraité , devient la cible des médias

SYNOPSIS :

Arrêté par erreur et confondu avec l’homme le plus recherché de France, Serge Martin, paisible retraité , devient la cible des médias. Pris dans un tourbillon sans

fin, il va tout tenter pour prouver son innocence et retrouver sa vie… si c’est encore possible !

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Boissières 46150 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

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English :

SYNOPSIS:

Arrested by mistake and mistaken for France’s most wanted man, Serge Martin, a peaceful retiree, becomes the target of the media

L’événement Ciné-Lot : « Mauvaise pioche » Boissières a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cahors – Vallée du Lot