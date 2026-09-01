Ciné-Lot : « Mauvaise pioche » Boissières
vendredi 18 septembre 2026 · Boissières
Informations pratiques
Boissières
Ciné-Lot : « Mauvaise pioche »
Boissières Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
SYNOPSIS :
Arrêté par erreur et confondu avec l’homme le plus recherché de France, Serge Martin, paisible retraité , devient la cible des médias
SYNOPSIS :
Arrêté par erreur et confondu avec l’homme le plus recherché de France, Serge Martin, paisible retraité , devient la cible des médias. Pris dans un tourbillon sans
fin, il va tout tenter pour prouver son innocence et retrouver sa vie… si c’est encore possible !
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Boissières 46150 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36
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English :
SYNOPSIS:
Arrested by mistake and mistaken for France’s most wanted man, Serge Martin, a peaceful retiree, becomes the target of the media
L’événement Ciné-Lot : « Mauvaise pioche » Boissières a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cahors – Vallée du Lot
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