Ciné-Lot Maya, donne moi un titre Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-10-28 13:45:00

fin : 2025-10-28

2025-10-28

Maya et son papa vivent dans deux pays différents. Pour maintenir le lien avec sa fille et continuer à lui raconter des histoires, son papa lui demande chaque soir Maya, donne-moi un titre . À partir de ce titre, il lui fabrique alors un dessin animé dont elle est l’héroïne. À travers ces aventures racontées par Pierre Niney, Michel Gondry donne vie à un voyage poétique et amusant qui fera rêver les petits…et sourire les grands. .

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie

