Ciné-Lot Météors Lalbenque
Ciné-Lot Météors
38 Place de la Bascule Lalbenque Lot
Tarif : – – 6 EUR
Tarif adulte
Début : 2026-02-22 16:00:00
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Synopsis
Diagonale du vide
Diagonale du vide. Trois amis inséparables. Tony est devenu le roi du BTP, Mika et Dan les rois de rien du tout. Ils ont beaucoup de rêves et pas beaucoup de chance. Après un nouveau plan raté, Mika et Dan doivent se sauver d'ici, et même se sauver tout court. Ils se retrouvent à bosser pour Tony dans une poubelle nucléaire. Est-ce le début d'une nouvelle vie ou la fin de tout ?
38 Place de la Bascule Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36
English :
Synopsis:
Vacuum Diagonal
