Ciné-Lot Moi qui t’aimais

Lhospitalet Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 20:30:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Synopsis

Elle l’aimait plus que tout, il l’aimait plus que toutes les autres

Synopsis

Elle l’aimait plus que tout, il l’aimait plus que toutes les autres. Simone Signoret et Yves Montand étaient le couple le plus célèbre de leur temps. Hantée par la liaison de son mari avec Marilyn Monroe et meurtrie par toutes celles qui ont suivi, Signoret a toujours refusé le rôle de victime. Ce qu’ils savaient, c’est qu’ils ne se quitteraient jamais.

Lhospitalet 46170 Lot Occitanie

English :

Synopsis:

She loved him more than anything, he loved her more than all the others

