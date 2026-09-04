Ciné-Lot : « Mon grand frère et moi » Lalbenque
dimanche 25 octobre 2026 · Lalbenque
Informations pratiques
Lalbenque
Ciné-Lot : « Mon grand frère et moi »
33 place de la bascule Lalbenque Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 16:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Synopsis:
Entre Riko et son frère aîné, rien n’a jamais été simple
Synopsis:
Entre Riko et son frère aîné, rien n’a jamais été simple. Même après sa mort, il continue de lui compliquer la vie : une pile de factures, des souvenirs embarrassants… et un fils ! Aux côtés de son ex-belle-soeur, elle traverse ce capharnaüm entre fous rires et confidences, et redécouvre peu à peu un frère plus proche qu’elle ne l’aurait cru.
.
33 place de la bascule Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Synopsis:
Things have never been simple between Riko and her brother a%EEn%E9
L’événement Ciné-Lot : « Mon grand frère et moi » Lalbenque a été mis à jour le 2026-09-04 par OT CVL Lalbenque – Limogne
À voir aussi à Lalbenque (Lot)
- Festival du livre de Lalbenque Lalbenque 25 septembre 2026
- Café lecture Lalbenque 25 septembre 2026
- Ciné-Lot : « Délicieux » Lalbenque 27 septembre 2026
- Atelier lecture Lalbenque 30 septembre 2026
- Atelier Généalogie Lalbenque 2 octobre 2026