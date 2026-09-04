Informations pratiques

Lalbenque

Ciné-Lot : « Mon grand frère et moi »

33 place de la bascule Lalbenque Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 16:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Synopsis:

Entre Riko et son frère aîné, rien n’a jamais été simple

Synopsis:

Entre Riko et son frère aîné, rien n’a jamais été simple. Même après sa mort, il continue de lui compliquer la vie : une pile de factures, des souvenirs embarrassants… et un fils ! Aux côtés de son ex-belle-soeur, elle traverse ce capharnaüm entre fous rires et confidences, et redécouvre peu à peu un frère plus proche qu’elle ne l’aurait cru.

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33 place de la bascule Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

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English :

Synopsis:

Things have never been simple between Riko and her brother a%EEn%E9

L’événement Ciné-Lot : « Mon grand frère et moi » Lalbenque a été mis à jour le 2026-09-04 par OT CVL Lalbenque – Limogne