Ciné-Lot Nino Cézac jeudi 6 novembre 2025.

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif abonné

Début : 2025-11-06 20:30:00

Synopsis

Dans trois jours, Nino devra affronter une grande épreuve. D’ici là, les médecins lui ont confié deux missions. Deux impératifs qui vont mener le jeune homme à travers Paris, le pousser à refaire corps avec les autres et avec lui-même.

Durée 1h 36min | Drame, de Pauline Loquès

Par Pauline Loquès

Avec Théodore Pellerin, William Lebghil, Salomé Dewaels .

Cézac 46170 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

English :

Synopsis:

In three days, Nino will have to face a major test

German :

Synopsis:

In drei Tagen muss sich Nino einer großen Prüfung stellen

Italiano :

Sinossi:

Tra tre giorni, Nino dovrà affrontare una prova importante

Espanol :

Sinopsis:

Dentro de tres días, Nino se enfrenta a una gran prueba

