Ciné-Lot Partir un jour Cabrerets

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Début : 2025-09-04 21:00:00

fin : 2025-09-04

2025-09-04

Synopsis

Alors que Cécile s’apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l’infarctus de son père. Loin de l’agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent… .

Cabrerets 46330 Lot Occitanie

English :

Synopsis:

Just as Cécile is about to realize her dream of opening her own gourmet restaurant, she has to return to her childhood village after her father suffers a heart attack

German :

Synopsis:

Als Cécile sich anschickt, ihren Traum zu verwirklichen und ihr eigenes Gourmetrestaurant zu eröffnen, muss sie nach dem Herzinfarkt ihres Vaters in das Dorf ihrer Kindheit zurückkehren

Italiano :

Sinossi:

Mentre Cécile si prepara a realizzare il suo sogno di aprire un ristorante gourmet, deve tornare al suo villaggio d’infanzia dopo che suo padre ha subito un attacco di cuore

Espanol :

Sinopsis:

Mientras Cécile se prepara para cumplir su sueño de abrir su propio restaurante gourmet, tiene que regresar al pueblo de su infancia después de que su padre sufra un ataque al corazón

