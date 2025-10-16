Ciné-Lot Partir un jour Lhospitalet

Ciné-Lot Partir un jour Lhospitalet jeudi 16 octobre 2025.

Ciné-Lot Partir un jour

Lhospitalet Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-10-16 20:30:00

fin : 2025-10-16

2025-10-16

Ce film est présenté en hors-compétition au Festival de Cannes 2025 et en fait l’ouverture.

Alors que Cécile s’apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l’infarctus de son père. Loin de l’agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent… .

Lhospitalet 46170 Lot Occitanie

This film is presented out of competition at the Cannes Festival 2025 and opens the festival.

As Cécile prepares to realize her dream of opening her own gourmet restaurant, she must return to her childhood village after her father suffers a heart attack

Der Film wird bei den Filmfestspielen von Cannes 2025 als Hors-competition gezeigt und eröffnet das Festival.

Als Cécile sich anschickt, ihren Traum zu verwirklichen und ihr eigenes Gourmetrestaurant zu eröffnen, muss sie nach dem Herzinfarkt ihres Vaters in das Dorf ihrer Kindheit zurückkehren

Questo film viene presentato come film fuori concorso al Festival di Cannes 2025, aprendo il festival.

Mentre Cécile si prepara a realizzare il suo sogno di aprire un ristorante gourmet, deve tornare al suo villaggio d’infanzia dopo che suo padre ha subito un attacco di cuore

Esta película se presenta como película fuera de concurso en el Festival de Cannes 2025, inaugurando el festival.

Mientras Cécile se prepara para cumplir su sueño de abrir su propio restaurante gourmet, tiene que regresar al pueblo de su infancia después de que su padre sufra un ataque al corazón

