Ciné-Lot Prima la Vita à Cézac Cézac

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-04 21:00:00

fin : 2025-09-04

Date(s) :

2025-09-04

Synopsis

Un père et sa fille habitent les mondes de l’enfance

Synopsis

Un père et sa fille habitent les mondes de l’enfance. Il lui parle avec respect et sérieux, comme à une grande personne, il l’entraine dans des univers magiques débordants de vie et d’humanité. Il est le grand cinéaste de l’enfance et travaille sur Pinocchio. Un jour, la petite fille devient une jeune femme et l’enchantement disparait. Elle comprend que la rupture avec l’enfance est inéluctable et a le sentiment qu’elle ne sera plus jamais à la hauteur de son père. Alors elle commence à lui mentir et se laisse aller, jusqu’au bord du gouffre. Le père ne fera pas semblant de ne pas voir. Il sera là pour elle, tout le temps qu’il faut. .

Cézac 46170 Lot Occitanie +33 6 73 82 05 84

