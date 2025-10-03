Ciné-Lot Projection du film « Compostelle, le chemin de la vie » avec les 1000 mains à la pâte Limogne-en-Quercy

Ciné-Lot Projection du film « Compostelle, le chemin de la vie » avec les 1000 mains à la pâte

Limogne-en-Quercy Lot

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Le pèlerinage de Compostelle est une expérience qui attire de plus en plus chaque année. Le pèlerin est amené à dépasser ses limites et se confronter à lui-même et à son environnement. Les épreuves sont physiques mais surtout intérieures. Le réalisateur a suivi pendant 3 ans le parcours de plusieurs pèlerins. Aucun de leur chemin n’est identique. Etape après étape un nouveau rythme de vie s’installe, le chemin offre de nouvelles perceptions. Les contacts répétés avec la nature, les éléments et les autres pèlerins replacent chaque personnalité à juste place. L’alchimie du chemin opère peu à peu. Quand le pèlerin arrive enfin au terme de son périple, au cap Finistère, il brûle ses anciens vêtements face au soleil couchant. Le vieil homme disparaît pour faire naître l’homme nouveau. .

Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie contact@1000mains.org

English :

The Compostela pilgrimage is an experience that attracts more and more people every year

German :

Der Pilgerweg nach Compostela ist ein Erlebnis, das jedes Jahr mehr und mehr Menschen anzieht

Italiano :

Il pellegrinaggio di Compostela è un’esperienza che attira ogni anno un numero sempre maggiore di persone

Espanol :

La peregrinación compostelana es una experiencia que cada año atrae a más gente

