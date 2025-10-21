Ciné-Lot Projection du film Conclave Martel

Ciné-Lot Projection du film Conclave

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Début : 2025-10-21 20:30:00

fin : 2025-10-21 22:30:00

Quand le pape décède de façon inattendue et mystérieuse, le cardinal Lawrence se retrouve à devoir organiser la sélection de son successeur mais non sans difficultés. En effet, le défunt à laissé derrière lui un secret que Lawrence devra absolument percer à jour avant la nomination du nouveau pape.

Projection au palais de la Raymondie. .

Martel 46600 Lot Occitanie

English :

When the pope dies unexpectedly and mysteriously, Cardinal Lawrence finds himself having to organize the selection of his successor, but not without difficulty

German :

Als der Papst unerwartet und auf mysteriöse Weise stirbt, muss Kardinal Lawrence die Auswahl seines Nachfolgers organisieren, doch nicht ohne Schwierigkeiten

Italiano :

Quando il Papa morì inaspettatamente e misteriosamente, il cardinale Lawrence si trovò a dover organizzare la selezione del suo successore, ma non senza difficoltà

Espanol :

Cuando el Papa murió inesperada y misteriosamente, el cardenal Lawrence se vio obligado a organizar la elección de su sucesor, no sin dificultades

