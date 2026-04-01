Martel

Ciné-Lot Projection du film Marsupilami

Martel Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 20:30:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux ramener un mystérieux colis d'Amérique du Sud

Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux ramener un mystérieux colis d'Amérique du Sud. Il se retrouve à bord d'une croisière avec son ex Tess, son fils Léo et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour ramener le colis à sa place. Tout dérape lorsque celui-ci l'ouvre accidentellement un adorable bébé Marsupilami apparaît et le voyage vire au chaos !

Projection au palais de la Raymondie.

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Martel 46600 Lot Occitanie

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English :

To save his job, David agrees to a plan to bring back a mysterious package from South America

L’événement Ciné-Lot Projection du film Marsupilami Martel a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Vallée de la Dordogne