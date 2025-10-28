Ciné-Lot Quand vient l’automne Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-10-28 20:30:00

fin : 2025-10-28

2025-10-28

Synopsis

Michelle, une grand-mère bien sous tous rapports, vit sa retraite paisible dans un petit village de Bourgogne, pas loin de sa meilleure amie Marie-Claude. A la Toussaint, sa fille Valérie vient lui rendre visite et déposer son fils Lucas pour la semaine de vacances. Mais rien ne se passe comme prévu. .

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie

English :

Synopsis:

Michelle, a doting grandmother, lives in peaceful retirement in a small village in Burgundy, not far from her best friend Marie-Claude

German :

Synopsis:

Michelle, eine gutmütige Großmutter, lebt ihren friedlichen Ruhestand in einem kleinen Dorf in Burgund, nicht weit von ihrer besten Freundin Marie-Claude entfernt

Italiano :

Sinossi:

Michelle, una nonna in tutti i sensi, vive in una tranquilla pensione in un piccolo villaggio della Borgogna, non lontano dalla sua migliore amica Marie-Claude

Espanol :

Sinopsis:

Michelle, abuela en todos los sentidos de la palabra, vive apaciblemente retirada en un pequeño pueblo de Borgoña, no lejos de su mejor amiga Marie-Claude

