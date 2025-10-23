Ciné-Lot « Renard et Lapine sauvent la forêt » Montcuq-en-Quercy-Blanc

Ciné-Lot « Renard et Lapine sauvent la forêt » Montcuq-en-Quercy-Blanc jeudi 23 octobre 2025.

Ciné-Lot « Renard et Lapine sauvent la forêt »

49 Boulevard Jacques Chapou Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 15:00:00

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

SYNOPSIS

Il se passe des choses étranges dans la forêt ! Hibou a disparu, des rats malicieux terrorisent le voisinage et un lac déborde, menaçant les maisons des habitants de la forêt. Serait-ce l’œuvre d’un castor mégalomane ? Renard et Lapine sont bien décidés à le découvrir. Ils doivent retrouver Hibou et sauver la situation. Leur amitié sera mise à rude épreuve !

1h11min | Animation, Aventure, Famille

De Mascha Halberstad .

49 Boulevard Jacques Chapou Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

English :

SYNOPSIS:

Strange things are happening in the forest! Owl has disappeared, mischievous rats are terrorizing the neighborhood and a lake is overflowing, threatening the homes of the forest’s inhabitants

German :

SYNOPSIS:

Im Wald gehen seltsame Dinge vor sich! Eule ist verschwunden, bösartige Ratten terrorisieren die Nachbarschaft und ein See tritt über die Ufer und bedroht die Häuser der Waldbewohner

Italiano :

SINOSSI

Strane cose stanno accadendo nella foresta! Il gufo è scomparso, i topi dispettosi terrorizzano il vicinato e un lago sta straripando, minacciando le case degli abitanti della foresta

Espanol :

SINOPSIS

¡En el bosque están ocurriendo cosas extrañas! El búho ha desaparecido, unas traviesas ratas aterrorizan al vecindario y un lago se desborda, amenazando los hogares de los habitantes del bosque

L’événement Ciné-Lot « Renard et Lapine sauvent la forêt » Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Cahors Vallée du Lot