Ciné-Lot « Renard et Lapine sauvent la forêt » Montcuq-en-Quercy-Blanc jeudi 23 octobre 2025.
49 Boulevard Jacques Chapou Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2025-10-23 15:00:00
fin : 2025-10-23
2025-10-23
Il se passe des choses étranges dans la forêt ! Hibou a disparu, des rats malicieux terrorisent le voisinage et un lac déborde, menaçant les maisons des habitants de la forêt. Serait-ce l’œuvre d’un castor mégalomane ? Renard et Lapine sont bien décidés à le découvrir. Ils doivent retrouver Hibou et sauver la situation. Leur amitié sera mise à rude épreuve !
1h11min | Animation, Aventure, Famille
De Mascha Halberstad .
49 Boulevard Jacques Chapou Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36
