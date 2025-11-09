Ciné-Lot Si le vent tombe Lalbenque

Ciné-Lot Si le vent tombe Lalbenque dimanche 9 novembre 2025.

Ciné-Lot Si le vent tombe

38 Place de la Bascule Lalbenque Lot

Début : 2025-11-09 16:00:00

2025-11-09

Auditeur international, Alain débarque dans une petite république auto-proclamée du Caucase afin d’expertiser la possibilité d’ouverture de son aéroport. Au contact des habitants du Haut-Karabagh et d’un mystérieux enfant, Alain s’ouvre à un monde nouveau et risque le tout pour le tout.

1h 40min | Drame, de Nora Martirosyan

Par Nora Martirosyan, Emmanuelle Pagano

Avec Grégoire Colin, Hayk Bakhryan, Arman Navasardyan .

