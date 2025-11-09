Ciné-Lot Si le vent tombe Lalbenque
Ciné-Lot Si le vent tombe Lalbenque dimanche 9 novembre 2025.
Ciné-Lot Si le vent tombe
38 Place de la Bascule Lalbenque Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 16:00:00
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Synopsis
Auditeur international, Alain débarque dans une petite république auto-proclamée du Caucase afin d’expertiser la possibilité d’ouverture de son aéroport. Au contact des habitants du Haut-Karabagh et d’un mystérieux enfant, Alain s’ouvre à un monde nouveau et risque le tout pour le tout.
1h 40min | Drame, de Nora Martirosyan
Par Nora Martirosyan, Emmanuelle Pagano
Avec Grégoire Colin, Hayk Bakhryan, Arman Navasardyan .
38 Place de la Bascule Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36
English :
Synopsis:
An international auditor, Alain arrives in a small self-proclaimed republic in the Caucasus to assess the possibility of opening its airport
German :
Synopsis:
Als internationaler Rechnungsprüfer landet Alain in einer kleinen selbsternannten Republik im Kaukasus, um die Möglichkeit der Eröffnung seines Flughafens zu begutachten
Italiano :
Sinossi:
Alain, un revisore contabile internazionale, arriva in una piccola repubblica autoproclamata del Caucaso per valutare la possibilità di aprire il suo aeroporto
Espanol :
Sinopsis:
Alain, auditor internacional, llega a una pequeña república autoproclamada del Cáucaso para evaluar la posibilidad de abrir su aeropuerto
