Ciné-Lot Sirat Limogne-en-Quercy mercredi 5 novembre 2025.

Place de l’église Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 20:30:00

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

Synopsis

Au coeur des montagnes du sud du Maroc, Luis, accompagné de son fils Estéban, recherche sa fille aînée qui a disparu. Ils rallient un groupe de ravers en route vers une énième fête dans les profondeurs du désert. Ils s’enfoncent dans l’immensité brûlante d’un miroir de sable qui les confronte à leurs propres limites.

Durée 1h 55min | Drame, de Oliver Laxe

Par Oliver Laxe, Santiago Fillol

Avec Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy

Prix du Jury au Festival de Cannes .

Place de l’église Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie fdfr46@orange.fr

