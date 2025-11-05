Ciné-Lot Sirat Limogne-en-Quercy
Ciné-Lot Sirat Limogne-en-Quercy mercredi 5 novembre 2025.
Ciné-Lot Sirat
Place de l’église Limogne-en-Quercy Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif abonné
Début : 2025-11-05 20:30:00
fin : 2025-11-05
2025-11-05
Synopsis
Au coeur des montagnes du sud du Maroc, Luis, accompagné de son fils Estéban, recherche sa fille aînée qui a disparu. Ils rallient un groupe de ravers en route vers une énième fête dans les profondeurs du désert. Ils s’enfoncent dans l’immensité brûlante d’un miroir de sable qui les confronte à leurs propres limites.
Durée 1h 55min | Drame, de Oliver Laxe
Par Oliver Laxe, Santiago Fillol
Avec Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy
Prix du Jury au Festival de Cannes .
Place de l’église Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie fdfr46@orange.fr
