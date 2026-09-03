Ciné-Lot : « Soudain » Limogne-en-Quercy
vendredi 2 octobre 2026 · Limogne-en-Quercy
Informations pratiques
Limogne-en-Quercy
Ciné-Lot : « Soudain »
Place de l’église Limogne-en-Quercy Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Synopsis :
Directrice d'un établissement pour personnes âgées, Marie-Lou tente d'y instaurer une philosophie de soins innovante basée sur l'écoute et la dignité des résidents, malgré la réticence d’une partie de ses équipes
Synopsis :
Directrice d'un établissement pour personnes âgées, Marie-Lou tente d'y instaurer une philosophie de soins innovante basée sur l'écoute et la dignité des résidents, malgré la réticence d’une partie de ses équipes. Sa rencontre avec Mari, une metteuse en scène japonaise qui se bat contre un cancer, va bouleverser sa trajectoire. En nouant une amitié profonde, les deux femmes engagent ensemble un combat pour “rendre possible l’impossible”.
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Place de l’église Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie fdfr46@orange.fr
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English :
Synopsis:
As the director of a nursing home, Marie-Lou is trying to implement an innovative care philosophy based on listening to and respecting the dignity of the residents, despite the reluctance of some of her staff.
L’événement Ciné-Lot : « Soudain » Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cahors – Vallée du Lot
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