Ciné-Lot Teresa la femme derrière l’icône

Cénevières Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Synopsis Le film retrace une période décisive de la vie de Mère Teresa, alors qu’elle s’apprête à quitter le couvent pour fonder l’ordre des Missionnaires de la Charité, explorant les questionnements humains, spirituels et sociaux qui ont marqué son parcours.

Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

English :

Synopsis: The film traces a decisive period in Mother Teresa?s life, as she prepared to leave the convent to found the Missionaries of Charity order, exploring the human, spiritual and social questionings that marked her journey.

