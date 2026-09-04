AGENDA · Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Ciné-Lot : « Une année italienne » Castelnau-Montratier
mardi 27 octobre 2026 · Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Informations pratiques
Castelnau-Montratier
Ciné-Lot : « Une année italienne »
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 20:30:00
fin : 2026-10-27
Date(s) :
2026-10-27
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Castelnau-Montratier 46170 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36
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English :
L’événement Ciné-Lot : « Une année italienne » Castelnau-Montratier a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Cahors – Vallée du Lot
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