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Ciné-Lot : « Une année italienne » Castelnau-Montratier

mardi 27 octobre 2026 · Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Ciné-Lot : « Une année italienne » Castelnau-Montratier

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Ville
46170 Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Département
Lot
Tarif
6 6 Général

Castelnau-Montratier

Ciné-Lot : « Une année italienne »

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 20:30:00
fin : 2026-10-27

Date(s) :
2026-10-27

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Castelnau-Montratier 46170 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36 

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English :

L’événement Ciné-Lot : « Une année italienne » Castelnau-Montratier a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Cahors – Vallée du Lot

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