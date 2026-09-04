Informations pratiques

Castelnau-Montratier

Ciné-Lot : « Une année italienne »

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 20:30:00

fin : 2026-10-27

Date(s) :

2026-10-27

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Castelnau-Montratier 46170 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

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English :

L’événement Ciné-Lot : « Une année italienne » Castelnau-Montratier a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Cahors – Vallée du Lot