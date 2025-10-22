CINÉ LOUPIOTS Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre
Venez profiter de la projection de petites perles cinématographiques, courts métrages, dessins animés ou films.
A partir de 6 ans .
Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
Come and enjoy the screening of short films, cartoons and movies.
German :
Genießen Sie die Vorführung von kleinen Filmperlen, Kurzfilmen, Cartoons oder Spielfilmen.
Italiano :
Venite a godervi una selezione di cortometraggi, cartoni animati e film.
Espanol :
Venga a disfrutar de una selección de cortometrajes, dibujos animados y películas.
