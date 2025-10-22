CINÉ LOUPIOTS Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

2025-10-22

Venez profiter de la projection de petites perles cinématographiques, courts métrages, dessins animés ou films.

A partir de 6 ans .

English :

Come and enjoy the screening of short films, cartoons and movies.

German :

Genießen Sie die Vorführung von kleinen Filmperlen, Kurzfilmen, Cartoons oder Spielfilmen.

Italiano :

Venite a godervi una selezione di cortometraggi, cartoni animati e film.

Espanol :

Venga a disfrutar de una selección de cortometrajes, dibujos animados y películas.

