CINÉ LOUPIOTS Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre
CINÉ LOUPIOTS Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre mercredi 18 février 2026.
CINÉ LOUPIOTS
Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-18 16:00:00
Date(s) :
2026-02-18 2026-04-15
Venez profiter de la projection de petites perles cinématographiques, courts métrages, dessins animés ou films.
A partir de 6 ans .
Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy the screening of short films, cartoons and movies.
L’événement CINÉ LOUPIOTS Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-01-09 par Pays Erdre Canal Forêt