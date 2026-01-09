CINÉ LOUPIOTS Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre

CINÉ LOUPIOTS

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-04-15

Venez profiter de la projection de petites perles cinématographiques, courts métrages, dessins animés ou films.

A partir de 6 ans .

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy the screening of short films, cartoons and movies.

L’événement CINÉ LOUPIOTS Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-01-09 par Pays Erdre Canal Forêt