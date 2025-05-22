Ciné lu Angoulême

Le Lieu Utile inaugure un ciné-club mensuel autour de thématiques mêlant architecture, paysage, urbanisme, arts et histoire… Ce programme comporte une sélection de 7 documentaires, pour la plupart primés ou diffusés lors de plusieurs festivals.

Le Lieu Utile inaugurates a monthly ciné-club on themes combining architecture, landscape, urbanism, art and history? The program features a selection of 7 documentaries, most of which have won awards or been screened at various festivals.

Der Lieu Utile führt einen monatlichen Filmclub ein, der sich mit Themen rund um Architektur, Landschaft, Urbanismus, Kunst und Geschichte befasst Das Programm umfasst eine Auswahl von sieben Dokumentarfilmen, von denen die meisten preisgekrönt sind oder auf mehreren Festivals gezeigt wurden.

Le Lieu Utile inaugura un cineclub mensile sui temi dell’architettura, del paesaggio, dell’urbanistica, dell’arte e della storia Il programma prevede una selezione di 7 documentari, la maggior parte dei quali ha vinto premi o è stata presentata in vari festival.

Le Lieu Utile inaugura un cineclub mensual sobre temas que combinan arquitectura, paisaje, urbanismo, arte e historia.. El programa incluye una selección de 7 documentales, la mayoría de los cuales han sido premiados o proyectados en diversos festivales.

